Редизайн сайта

$165
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт37 заявок260 просмотров

Полностью переделать шапку, подвал сайта, сделать другую цветовую гамму, полностью перерисовать задний фон, структура остается таже. Небольшие изменения в карточке.

т.е. в итоге нужно сделать аналог просто поменять цвет гамму, шапку и задний фон. Интернет магазин посуды переделать под интернет магазин посуды одного конкретного производителя. Бюджет 5000 р.

11 лет назад
barscompani
Елена 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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