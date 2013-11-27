Доработать дизайн

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Завершен2 заявки140 просмотров

Необходимо доработать дизайн существующего сайта.

Правки не очень большие. Нарисовать несколько иконок, разместить кнопки и отрисовать страничку-окошко заявки.

ПСД есть, но дизайн сайта менялся на живую, изменения в ПСД не отражены.

Сайт: http://mospochin.ru/

Подробное ТЗ и старый ПСД в прикрепленных файлах

11 лет назад
kbv79
Борис 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Eu_Poprotsky
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$40
1 день
Спасибо, Евгений Выполнил работу в сжатые сроки оперативно внес все необходимые поправки.
Сотрудничество прошло отлично. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Eu_Poprotsky
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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