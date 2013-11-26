Разработать дизайн-макет в *.pds для для интернет магазина Индивидуальных туров согласно ТЗ и блок схем. Есть основная концепция, цветовые предпочтения, приветствуются ваши предложения. Для эффективного взаимодействия необходимо наличие скайпа голосом с ...
Требуется дизайн
Здравствуйте. Требуется дизайн инвестиционного портала. На сайте есть личный кабинет, калькуляторы расчёта, баланс, новости, каталог и др страницы.
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