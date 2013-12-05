Доброго времени суток. На основе главной страницы отрисовать следующие: - общая контентная страница с отрисовкой H1, H2, H3, нумерованного списка, ссылок; - страница новостей (блог категории) + подробная страница ...
Сверстать макет и натянуть на DLE
Есть макет сайта, нужно сверстать все как на картинке и натянуть на дле сайт.
Всего 3 странички, главная, рибрики и страница.
Жду от вас предложений.
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