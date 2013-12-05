Сверстать макет и натянуть на DLE

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки163 просмотра

Есть макет сайта, нужно сверстать все как на картинке и натянуть на дле сайт.

Всего 3 странички, главная, рибрики и страница.

Жду от вас предложений.

DLE
11 лет назад
ofyk
35 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

artos-
Артем 
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$40
1 день
Артем сделал все очень быстро, качественно, а так же своевременно вносил все правки по дизайну, за что ему огромное спасибо!
Хороший заказчик, было приятно работать.

Заявки фрилансеров

artos-
Артем 
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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