Необходим редизайн или корректирование имеющегося лизайна сайта учебного заведения. Нежен спец, который сможет за пару дней отрисовать. Надеюсь на грамотного и ответственного исполнителя.
Редизайн сайта
Нужен интересный и красивый дизайн для сайта http://sitereplica.com/
Есть почти готовый дизайн в psd + flash
Выглядит он так http://watch-time.ru/1.jpg
Работающий сайт с этим дизайном http://watch-time.ru/
Задачи:
1. подкорректировать дизайн с учетом языка (English) и движка.
2. сверстать измененный дизайн и натянуть его на движок (движок шаблонный, сверстан в div).
Возможен вариант альтернативного уникального дизайна, он должен быть не хуже предложенного варианта.
Возможно частичное выполнение работы по этапам:
1. корректировка дизайна;
2. верстка;
3. прикрутка к движку.
Выбранный исполнитель
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