Редизайн сайта

Нужен интересный и красивый дизайн для сайта http://sitereplica.com/

Есть почти готовый дизайн в psd + flash

Выглядит он так http://watch-time.ru/1.jpg

Работающий сайт с этим дизайном http://watch-time.ru/

Задачи:

1. подкорректировать дизайн с учетом языка (English) и движка.

2. сверстать измененный дизайн и натянуть его на движок (движок шаблонный, сверстан в div).

Возможен вариант альтернативного уникального дизайна, он должен быть не хуже предложенного варианта.

Возможно частичное выполнение работы по этапам:

1. корректировка дизайна;

2. верстка;

3. прикрутка к движку.