Нарисовать и сверстать простенький дизайн

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка189 просмотров

Нужно нарисовать дизайн для музыкального сайта, простенький но креативный. И сверстать его.

В общем нужен готовый шаблон для cms uCoz!

В него должно входить:

1. Главная страница;

2. Вид материалов;

3. Вид материала и комментариев к нему.

Обязательно иметь портфолио именно по дизайну сайтов.

Иметь опыт с cms uCoz

14 лет назад
muz-now
35 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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