Ищется дизайнер рускоязычного музыкального сайта, довольно известного в мире исполнителя, дружащий с ретро и знакомый с песней "A Thousand Kisses Deep" всем спасибо
Нарисовать и сверстать простенький дизайн
Нужно нарисовать дизайн для музыкального сайта, простенький но креативный. И сверстать его.
В общем нужен готовый шаблон для cms uCoz!
В него должно входить:
1. Главная страница;
2. Вид материалов;
3. Вид материала и комментариев к нему.
Обязательно иметь портфолио именно по дизайну сайтов.
Иметь опыт с cms uCoz
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