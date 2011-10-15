Нарисовать и сверстать простенький дизайн

Нужно нарисовать дизайн для музыкального сайта, простенький но креативный. И сверстать его.

В общем нужен готовый шаблон для cms uCoz!

В него должно входить:

1. Главная страница;

2. Вид материалов;

3. Вид материала и комментариев к нему.

Обязательно иметь портфолио именно по дизайну сайтов.

Иметь опыт с cms uCoz