Ищу дизайнера, который делал дизайн сайту "VIP love". Цель - продолжение работы над сайтом. п.с. заказчик... п.п.с. пожалуйста, я ищу именно того дизайнера - другие предложения ...
Сделать макет стоматологической клиники
Добрый день
Необходимо сделать дизайн стоматологической клиники. Вся информация по проекту в маленьком ТЗ (в архиве файл "мини тз.docx"), чтобы было понятней, что и как рисовать. Если что-то не понятно, не стесняйтесь задавать вопросы.
Задание по сути тестовое, так как нам нужен дизайнер для простоянного долгосрочного сотрудничества в студию ALDI.pro aldi.pro/.
В идеале ищется специалист:
- адекватный, понимающий, что иногда придется немного переделать или перерисовать 1 раз полностью макет, если заказчик будет не доволен.
- Способный вносить небольшие правки за разумную плату
- Знаком с созданием баннеров, плакатов и прочего
- Готовый к диалогу по ценам, так как иногда нужно делать "сайты попроще"
Если вы из Воронежа это будет дополнительным плюсом, но не критично.
От нас:
- Постоянные заказы
- Своевременная оплата
Тестовое, не значит не оплачиваемое. Просто по его результатам будет определена долгосрочность партнерства.
Бюджет около 5000 руб
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