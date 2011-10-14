Сделать макет стоматологической клиники

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт19 заявок234 просмотра

Добрый день

Необходимо сделать дизайн стоматологической клиники. Вся информация по проекту в маленьком ТЗ (в архиве файл "мини тз.docx"), чтобы было понятней, что и как рисовать. Если что-то не понятно, не стесняйтесь задавать вопросы.

Задание по сути тестовое, так как нам нужен дизайнер для простоянного долгосрочного сотрудничества в студию ALDI.pro aldi.pro/.

В идеале ищется специалист:

- адекватный, понимающий, что иногда придется немного переделать или перерисовать 1 раз полностью макет, если заказчик будет не доволен.

- Способный вносить небольшие правки за разумную плату

- Знаком с созданием баннеров, плакатов и прочего

- Готовый к диалогу по ценам, так как иногда нужно делать "сайты попроще"

Если вы из Воронежа это будет дополнительным плюсом, но не критично.

От нас:

- Постоянные заказы

- Своевременная оплата

Тестовое, не значит не оплачиваемое. Просто по его результатам будет определена долгосрочность партнерства.

Бюджет около 5000 руб

14 лет назад
aldipro
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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