Требуется разработать дизайн сайта для турфирмы. ТЗ после выбора исполнителем. Оплата wmz. Бюджет на дизайн всего сайта - 100$
Дизайн сайта
Ищу дизайнера, который делал дизайн сайту "VIP love".
Цель - продолжение работы над сайтом.
п.с. заказчик...
п.п.с. пожалуйста, я ищу именно того дизайнера - другие предложения меня не интересуют...
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Интересует оформление футера для проекта http://ebayworld.ru/. Вот что примерно должно находится в футере: - Телефоны 8(495)580-30-84 (Для Москвы, Московской области и СНГ) 8(800)505-30-84 (Звонок из регионов России бесплатный) - ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Всем Привет! Нужен шаблон для DLE 9.4 на тему ГДЗ (Готовые домашние задания) Нужно что бы шаблон был малость не стандартный, что бы не как все шаблоны в 2-3 колонки. Ваши ...Закрыт14 лет назад
- $100
Нужно нарисовать дизайн сайта в молодежном, креативном стиле. Стиль, юзабилити, привлекательность главные критерии. Компания занимается обменом студентов, привлечением на обучение за рубежом. Лого предоставляется. Пишите пожалуйста действительно те фриансеры которые готовы за указаную сумму работать.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт14 лет назад
Неспешно ищу дизайнера для сайта конструктора-сойтов. В ответе обязательно укажите стоимость сроки, примеры работ. Проект личный, оплата поэтапная, в ЯД или ВМР. Дизайн нужно не спешно, но меня интересует прежде всего качество ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт13 лет назад
Для почтовой системы на основе [http://www.b1gmail.com] необходимо сделать новый шаблон, который будет современным, удобным и легким.Закрыт14 лет назад
Добрый вечер . Требуется создать дизайн и программную часть сайта онлайновый клавиатурный тренажёр . Суть такова сделать сайт что б пользователь заходя на сайт смог научится быстрой печати онлайн . ...Закрыт13 лет назад
Здравствуйте Необходимо нарисовать дизайн сайта-визитки по аренде квартир в подобном стиле http://www.bastion-estates.co.uk/ . Пишите сроки и цены.Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Необходимо сделать дизайн для сайта на тему азартных игр. Будут преобладать статьи про покер, поэтому сделать на этом основной акцент (возможно с помощью хедера). Обязательно используйте зеленые и красные цвета. В приложении ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $1000
По тз необходимо сделать на базе вордпресса и phpbb универсальную цмс для создания собственных проектов. Разные варианты верстки, расположения блоков и т.п.Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад