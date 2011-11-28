Дизайн сайта туристической фирмы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен16 заявок636 просмотров

Требуется разработать дизайн сайта для турфирмы. ТЗ после выбора исполнителем. Оплата wmz. Бюджет на дизайн всего сайта - 100$

14 лет назад
cmyker
Олег 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
119 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Deswrite
Дмитрий 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$100
7 дней
Было очень приятно сотрудничать с Дмитрием. Отдельное спасибо за терпение! Рекомендую как талантливого и отзывчиго фрилансера!
Сотрудничество с Олегом оставило приятные впечатления. Искренне рекомендую как отличного заказчика!

Заявки фрилансеров

Deswrite
Дмитрий 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

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