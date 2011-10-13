Перебрать сайт

Имеется сайт anastasiyasalon.ru/ фирма разработавшая этот сайт перестала заниматься разработкой и отказывается его переделать. Нужно поменять цветовую гамму сайта и изменить дизайн главной страницы (подробности в личке). Сделать все через SSH доступ. Разработать только дизайн не предлагать!!!!!! Нужен человек который сможет сделать все от и до, ну и воплотить это все в жизнь на готовом сайте. Сколько это будет стоить? И интересны Ваши сроки.