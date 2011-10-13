Создать флеш на главную страницу сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок199 просмотров

Суть задачи.

Над изображением сделать надпись: "Почему Вам понравится работать с нами!"

Подправить цвета (сделать аналогичными цветам сайта).

Добавить ступеням сглаженности (кажется что они вырезаны)

Доработать надпись в третьем пункте: "Ремонт вместе с нами - это выгодно!

При наведении курсора на ступень лестницы ступень должна загораеться

При нажатии курсором ступень лестницы ступерь должна сдвигаться немного вниз, словно на неё наступили.

При нажатии курсором на ступень лестницы, рядом слева всплывает небольшое окно раздвигается в верх и в вниз открывая текст по данному пункту.

14 лет назад
katerina_metko
Екатерина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ttjanka
Тетяна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$35
1 день

Заявки фрилансеров

ttjanka
Тетяна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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