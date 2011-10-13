1. Карта выполнена в сером цвете, при наведение, регионы приобретают свой цвет согласно карте России http://www.stokart.ru/index/russia/ 2. На карте отметить города ( во вложении ) путем мигания и иконками самолета, парохода и машинкой, паровоза. http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=11858&pr_code=z7FmAbLIqgoQpDcdklVXk8QZ8Kb403 ...
Создать флеш на главную страницу сайта
Суть задачи.
Над изображением сделать надпись: "Почему Вам понравится работать с нами!"
Подправить цвета (сделать аналогичными цветам сайта).
Добавить ступеням сглаженности (кажется что они вырезаны)
Доработать надпись в третьем пункте: "Ремонт вместе с нами - это выгодно!
При наведении курсора на ступень лестницы ступень должна загораеться
При нажатии курсором ступень лестницы ступерь должна сдвигаться немного вниз, словно на неё наступили.
При нажатии курсором на ступень лестницы, рядом слева всплывает небольшое окно раздвигается в верх и в вниз открывая текст по данному пункту.
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