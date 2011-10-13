Создать флеш на главную страницу сайта

Суть задачи.

Над изображением сделать надпись: "Почему Вам понравится работать с нами!"

Подправить цвета (сделать аналогичными цветам сайта).

Добавить ступеням сглаженности (кажется что они вырезаны)

Доработать надпись в третьем пункте: "Ремонт вместе с нами - это выгодно!

При наведении курсора на ступень лестницы ступень должна загораеться

При нажатии курсором ступень лестницы ступерь должна сдвигаться немного вниз, словно на неё наступили.

При нажатии курсором на ступень лестницы, рядом слева всплывает небольшое окно раздвигается в верх и в вниз открывая текст по данному пункту.