Дизайн для сайта.

$161
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен26 заявок269 просмотров

нужно разработать дизайн для сайта. В белых тонах, как для информационного проекта. Шрифт должен быть черным, хорошо читабельным. Логотип имеется.

14 лет назад
big_eddie_13
Векслер 
43 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

MatArt
Матвей 
30 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$160
5 дней
Работа выполнена качественно и в срок. Все недодеты исправлены - рекомендую этого дизайнера всем.
Отличный заказчик!Грамотно описывает задачу, быстро отвечает. Сразу оплатил работу. Я надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

MatArt
Матвей 
30 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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