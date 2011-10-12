Реконструкция сайта

Есть сайт http://infosa.ru , меня не устраивает дизайн этого сайта. Я бы хотела сделать новый (профессиональный). Сайт на joomla 1.5.

+Добавить на сайт:

1.«Личный кабинет» с системой приёма средств на сайте. Возможностью пополнения средств на сайте с целью дальнейшей оплаты услуг, предоставляемых порталом.

2.Автоматизация размещения информации клиентами как платно, так и бесплатно.

3.Наладить работу рассылки.

Подробное ТЗ вышлю после.

Возможно разбиение проекта по частям. Ваши предложения.