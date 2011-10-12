Реконструкция сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок192 просмотра

Есть сайт http://infosa.ru , меня не устраивает дизайн этого сайта. Я бы хотела сделать новый (профессиональный). Сайт на joomla 1.5.

+Добавить на сайт:

1.«Личный кабинет» с системой приёма средств на сайте. Возможностью пополнения средств на сайте с целью дальнейшей оплаты услуг, предоставляемых порталом.

2.Автоматизация размещения информации клиентами как платно, так и бесплатно.

3.Наладить работу рассылки.

Подробное ТЗ вышлю после.

Возможно разбиение проекта по частям. Ваши предложения.

Joomla
14 лет назад
allinra
Ханина 
53 года
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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