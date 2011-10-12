Создание сайта для веб-студии + Логотип
Реконструкция сайта
Есть сайт http://infosa.ru , меня не устраивает дизайн этого сайта. Я бы хотела сделать новый (профессиональный). Сайт на joomla 1.5.
+Добавить на сайт:
1.«Личный кабинет» с системой приёма средств на сайте. Возможностью пополнения средств на сайте с целью дальнейшей оплаты услуг, предоставляемых порталом.
2.Автоматизация размещения информации клиентами как платно, так и бесплатно.
3.Наладить работу рассылки.
Подробное ТЗ вышлю после.
Возможно разбиение проекта по частям. Ваши предложения.
Заявки фрилансеров
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