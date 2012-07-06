Дизайн сайта

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Завершен6 заявок365 просмотров

Необходим стильный, строгий, оригинальный (если это совместимо)) дизайн для портала финансовой тематики (кредиты) - для главной страницы и пару внутренних. Ориентировочный срок работы 5 дней. Рассматриваются предложения только с портфолио. Называйте, пожалуйста цену.

14 лет назад
kupigo
Олег 
59 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Ca-Via
Априа 
38 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
24 отзыва(-2)
14 лет назад
$250
5 дней
Все было очень достойно. Рекомендую.
Олег, спасибо за сотрудничество! Я осталась очень довольна. Надеюсь в будущем, нам снова удастся вместе поработать! Аполинариа

Заявки фрилансеров

Ca-Via
Априа 
38 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
24 отзыва(-2)
14 лет назад

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