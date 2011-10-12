Дизайн для сайта.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок213 просмотров

Добрый день!

Требуется срочно сделать красивый дизайн для сайта.

Тема дизайна: архитектурные конструкции.

Макет надо показать уже до вечера, после будет еще день-два на доработку.

Надо будет сделать дизайн только одной - главной страницы и все.

Указывайте пожалуйста сразу примерную стоимость работы, ссылку на свое портфолио и свои контакты.

P.S. начать надо будет сразу же, по этому занятых и неуверенных в себе людей, просьба не писать сюда.

Спасибо.

14 лет назад
medvedev-s8
Сергей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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