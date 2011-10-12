Добрый день!

Требуется срочно сделать красивый дизайн для сайта.

Тема дизайна: архитектурные конструкции.

Макет надо показать уже до вечера, после будет еще день-два на доработку.

Надо будет сделать дизайн только одной - главной страницы и все.

Указывайте пожалуйста сразу примерную стоимость работы, ссылку на свое портфолио и свои контакты.

P.S. начать надо будет сразу же, по этому занятых и неуверенных в себе людей, просьба не писать сюда.

Спасибо.