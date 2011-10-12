Собственно нужен дизайн интернет-магазина, копия этого http://photogid.com.ua/ оставляйте отзывы здесь, нарисовать нужно за 2-3 дня
Дизайн сайта поисковика авиарейсов
Описание пользовательского опыта
1. Выбор вводных параметров - точки отправления, даты.
2. Пользователю предлагается возможные варианты на основании списков рейсов.
3. Вывод результата.
4. Промежуточная страница перехода на сайта компании.
Более полный желаемые виды страниц будут представлены позже.
Требуется дизайн и верстка. Четкое видение как это должно выглядеть есть.
Ожидаю ваших оценок финансовых и временных.
Спасибо и удачи.
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