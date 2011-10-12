Дизайн сайта поисковика авиарейсов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок188 просмотров

Описание пользовательского опыта

1. Выбор вводных параметров - точки отправления, даты.

2. Пользователю предлагается возможные варианты на основании списков рейсов.

3. Вывод результата.

4. Промежуточная страница перехода на сайта компании.

Более полный желаемые виды страниц будут представлены позже.

Требуется дизайн и верстка. Четкое видение как это должно выглядеть есть.

Ожидаю ваших оценок финансовых и временных.

Спасибо и удачи.

14 лет назад
mvait2000
Михаил 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

diroll
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$250
5 дней

Заявки фрилансеров

diroll
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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