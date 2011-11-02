Дизайн интернет-магазина

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен32 заявки308 просмотров

Собственно нужен дизайн интернет-магазина, копия этого http://photogid.com.ua/

оставляйте отзывы здесь, нарисовать нужно за 2-3 дня

13 лет назад
GriF007
40 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

inDigest
Игорь 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
27 отзывов
13 лет назад
$150
2 дня
Очень доволен выполненной работой. Все было выполнено на высшем уровне. Было так же очень приятно общатся с человеком, который сразу же понимает, что от него требуется. Советую всем!
Игорь отличный заказчик. С такими людьми просто приятно работать. Заказчик точно знает, что он хочет. Рекомендую всем сотрудничать с Игорем!

Заявки фрилансеров

inDigest
Игорь 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
27 отзывов
13 лет назад

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