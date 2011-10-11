необходимо обрисовать в одном стиле 9 картинок для сайта по окнам
Сделать кнопки меню для сайта
Необходимо сделать кнопки для сайта.
Два варианта как в приложеном файле.
Размер тот же!
Подобрать шрифт который на кнопке.
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