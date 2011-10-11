Сделать кнопки меню для сайта

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Завершен1 заявка229 просмотров

Необходимо сделать кнопки для сайта.

Два варианта как в приложеном файле.

Размер тот же!

Подобрать шрифт который на кнопке.

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Диджеи

Алексей

14 лет назад
antonoff
Антон 
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$5
1 день
Молодец! Быстро и качественно выполнил. Я доволен, что остался доволен! Спасибо! Будем сотрудничать ;)
Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад