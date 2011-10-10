необходимо обрисовать в одном стиле 9 картинок для сайта по окнам
Дизайн сайта автозапчастей
в приложение документы с описание требований, страниц дизайна нужно 2-4 главная (страница каталога), статичная страница, форма заказа.
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