Дизайнерская доработка сайта на uCoz

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Завершен4 заявки149 просмотров

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14 лет назад
Valentin007
Валентин 
59 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

JFA
42 года
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$50
5 дней
Очень красиво делает. С душой. Тепло. Смотришь на ее работу и хорошо становится. Наверное добрый человек. На моем сайте ее работа появится предположительно в середине ноявбря 2011
Работаем не первый раз. Всегда четкая постановка задачи, своевременная оплата. Только положительные впечатления. Очень рекомендую!

Заявки фрилансеров

JFA
42 года
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад