Уважаемые заказчики, я бесплатно не работаю! Пожалуйста, если Вы не настроены серъезно на результат, не тратьте ни мое, ни свое время на пустые диалоги! Дизайн - это как и любая другая работа, весьма трудоемкая, даже если на первый взгляд так и не кажется. Спасибо за понимание...
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Рубли: R231258864164
Доллары: Z108266969795
Гривны: U294079827136
Либо банковсий перевод ПриватБанк.
Портфолио
- Дизайн сайта125 просмотров
- Дизайн сайта130 просмотров
- Лого127 просмотров
- Киборг124 просмотра
- Брендинг106 просмотров
- Взитика101 просмотр
- Визитка119 просмотров
- Создание сюжета104 просмотра
- Листовка111 просмотров
- Лого112 просмотров
- Лого110 просмотров
- Fifteen121 просмотр
Отзывы заказчиков
$100
1 балл
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
10 баллов
12 лет назад
Очень красиво делает. С душой. Тепло. Смотришь на ее работу и хорошо становится. Наверное добрый человек. На моем сайте ее работа появится предположительно в середине ноявбря 2011
Ответный отзыв
Работаем не первый раз. Всегда четкая постановка задачи, своевременная оплата. Только положительные впечатления. Очень рекомендую!
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $50
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нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
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от $20
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Обработка фотографий
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Фирменный стиль
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от $300
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