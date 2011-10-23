JFA

Юлия JFA

 
40 летУкраина/Запорожье
13 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Уважаемые заказчики, я бесплатно не работаю! Пожалуйста, если Вы не настроены серъезно на результат, не тратьте ни мое, ни свое время на пустые диалоги! Дизайн - это как и любая другая работа, весьма трудоемкая, даже если на первый взгляд так и не кажется. Спасибо за понимание...

Предоплата:

Рубли: R231258864164

Доллары: Z108266969795

Гривны: U294079827136

Либо банковсий перевод ПриватБанк.

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Отзывы заказчиков
Valentin007
58 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
1 балл
11 лет назад
Рисунок для сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Valentin007
58 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Дизайнерская доработка сайта на uCoz
Очень красиво делает. С душой. Тепло. Смотришь на ее работу и хорошо становится. Наверное добрый человек. На моем сайте ее работа появится предположительно в середине ноявбря 2011
Работаем не первый раз. Всегда четкая постановка задачи, своевременная оплата. Только положительные впечатления. Очень рекомендую!
Ответный отзыв
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