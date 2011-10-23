Уважаемые заказчики, я бесплатно не работаю! Пожалуйста, если Вы не настроены серъезно на результат, не тратьте ни мое, ни свое время на пустые диалоги! Дизайн - это как и любая другая работа, весьма трудоемкая, даже если на первый взгляд так и не кажется. Спасибо за понимание...

Предоплата:

Рубли: R231258864164

Доллары: Z108266969795

Гривны: U294079827136

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