Шапку нарисовать для сайта

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Завершен2 заявки183 просмотра

Нужно шапку нарисовать как здесь caravanservices . com . au для этого сайта caravanshop . com . ua не совсем аналогично, а примерно.

Картинку caravanshop . com . ua вместо той как в примере. Если можно с плавным переходом в меню. Желательно пару вариантов. Спасибо.

Подробности в личку.

14 лет назад
atk12
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

uradesign
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$10
2 дня
Работа выполнена в сроки и качественно, советую!

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uradesign
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад