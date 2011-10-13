Шапку нарисовать для сайта

Нужно шапку нарисовать как здесь caravanservices . com . au для этого сайта caravanshop . com . ua не совсем аналогично, а примерно.

Картинку caravanshop . com . ua вместо той как в примере. Если можно с плавным переходом в меню. Желательно пару вариантов. Спасибо.

Подробности в личку.