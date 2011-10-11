Стилизовать одну из стандартных тем Webasyst

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка83 просмотра

Требуется стилизовать одну из стандартных тем Webasyst (изменить цвета, вставить лого, и т.п.) для интернет-магазина настольных игр.

Webasyst
14 лет назад
avk1651
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров