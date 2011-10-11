Веб-сайт для компании, занимающейся семинарами

вебсайт для компании, занимающейся семинарами

Интересующий стиль\прототип - http://arendazalovdlyauspehov.com/

Ширина дизайна под разрешение 1248

- сверху слева текстовый логотип из дополнения, справа - адрес, телефон, ссылка на твитер

- ниже главное меню - Главная Тренинги Партнеры Статьи Контакты

- Дальше слайдер с картинками тренингов 620х340, под слайдером выбор слайда (1\2\3\4\5), справа Крупный текст заголовок слайда и краткое описание.

Текст\описание - 1й тренинг из дополнения к ТЗ

-- подобрать в бесплатном клипарте 5 красивых фото для тренингов с названиями в дополнении к ТЗ

Дальше контент блок в 3 столбика widget столбик 250 px - контент - widget столбик 250 px

перечень widgetов левого столбца

- Чат с оператором (картинка + подпись на русском),

- Вход для партнеров (логин\пароль, регистрация, забыли пароль)

- Авторские тренинги и список тренингов

- Опрос и несколько пунктов опроса (Как часто вы пользуетесь семинарами - никогда не пользовался, раз в год, раз в квартал, раз в месяц и чаще)

Контент столбик в формате название статьи крупным шрифтом, ниже количество просмотров, картинка, текст

перечень widgetов правого столбца

- Видео - скрин 110х85, крупный заголовок справа от картинки, ниже картинки описание на 2-3 строки (похоже на http://www.training.com.ua/ снизу)

- Новости партнеров (дата, название компании, текст)

- акуратный футер наподобии http://arendazalovdlyauspehov.com/