необходимо обрисовать в одном стиле 9 картинок для сайта по окнам
Веб-сайт для компании, занимающейся семинарами
вебсайт для компании, занимающейся семинарами
Интересующий стиль\прототип - http://arendazalovdlyauspehov.com/
Ширина дизайна под разрешение 1248
- сверху слева текстовый логотип из дополнения, справа - адрес, телефон, ссылка на твитер
- ниже главное меню - Главная Тренинги Партнеры Статьи Контакты
- Дальше слайдер с картинками тренингов 620х340, под слайдером выбор слайда (1\2\3\4\5), справа Крупный текст заголовок слайда и краткое описание.
Текст\описание - 1й тренинг из дополнения к ТЗ
-- подобрать в бесплатном клипарте 5 красивых фото для тренингов с названиями в дополнении к ТЗ
Дальше контент блок в 3 столбика widget столбик 250 px - контент - widget столбик 250 px
перечень widgetов левого столбца
- Чат с оператором (картинка + подпись на русском),
- Вход для партнеров (логин\пароль, регистрация, забыли пароль)
- Авторские тренинги и список тренингов
- Опрос и несколько пунктов опроса (Как часто вы пользуетесь семинарами - никогда не пользовался, раз в год, раз в квартал, раз в месяц и чаще)
Контент столбик в формате название статьи крупным шрифтом, ниже количество просмотров, картинка, текст
перечень widgetов правого столбца
- Видео - скрин 110х85, крупный заголовок справа от картинки, ниже картинки описание на 2-3 строки (похоже на http://www.training.com.ua/ снизу)
- Новости партнеров (дата, название компании, текст)
- акуратный футер наподобии http://arendazalovdlyauspehov.com/
Заявки фрилансеров
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