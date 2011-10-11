Придумать и нарисовать шапку для строит. сайта

Внизу прикреплен макет, там выделена область, которую и нужно придумать и нарисовать. Компания специализируется на отделке стен, фасадов, заборов и прочего разного рода штукатуркой, мозаикой, материала под камень. В этих рамках и нужно сделать дизайн шапки. Там примерно расставлены области, где должна быть ассоциативная графика. Нижний край шапки должен заканчиваться белым краями, либо гардиентом в белый.

Вот некоторые пожелания, но их вовсе не обязательно придерживаться полностью, если вы как дизайнер сможете придумать и сделать качественно и стильно:

- нужно придумать стильную плашку под главным меню, либо обыграть меню по своему в рамках совей концепции этой шапки.

- рядом с телефон и почтой должна быть ассоциативная иконка контактов

- шапка не должна быть полностью белой с брошенными на нее картинками, она должна быть "залита", возможно текстурой, самостоятельной и интересной

- возможно, левые и правые края шапки будут уходить за края экрана + элементы

- возможно, должен быть кусок плитки где-то, строительные инструменты или веселые строители с ними

- строку поиска тоже нужно придумать и обыграть в общей концепции шапки

- высоту шапки можно увеличить, но не больше чем на 1 см.

- шапка не должна резонировать стилем с логотипом, но и не должна быть вся красная

- логотип можно тоже положить на часть подложки шапки.

Шапка должна быть сделана стильно и на совесть и с первой попытки, «левая нога» будет сразу распознана, не нужно отнимать мое время.

Бюджет — 3000 рублей

Срок — 3 дня