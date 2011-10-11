Необходимо сделать кнопки для сайта. Два варианта как в приложеном файле. Размер тот же! Подобрать шрифт который на кнопке. На главную Новости Анонсы Фотогалерея ...
Придумать и нарисовать шапку для строит. сайта
Внизу прикреплен макет, там выделена область, которую и нужно придумать и нарисовать. Компания специализируется на отделке стен, фасадов, заборов и прочего разного рода штукатуркой, мозаикой, материала под камень. В этих рамках и нужно сделать дизайн шапки. Там примерно расставлены области, где должна быть ассоциативная графика. Нижний край шапки должен заканчиваться белым краями, либо гардиентом в белый.
Вот некоторые пожелания, но их вовсе не обязательно придерживаться полностью, если вы как дизайнер сможете придумать и сделать качественно и стильно:
- нужно придумать стильную плашку под главным меню, либо обыграть меню по своему в рамках совей концепции этой шапки.
- рядом с телефон и почтой должна быть ассоциативная иконка контактов
- шапка не должна быть полностью белой с брошенными на нее картинками, она должна быть "залита", возможно текстурой, самостоятельной и интересной
- возможно, левые и правые края шапки будут уходить за края экрана + элементы
- возможно, должен быть кусок плитки где-то, строительные инструменты или веселые строители с ними
- строку поиска тоже нужно придумать и обыграть в общей концепции шапки
- высоту шапки можно увеличить, но не больше чем на 1 см.
- шапка не должна резонировать стилем с логотипом, но и не должна быть вся красная
- логотип можно тоже положить на часть подложки шапки.
Шапка должна быть сделана стильно и на совесть и с первой попытки, «левая нога» будет сразу распознана, не нужно отнимать мое время.
Бюджет — 3000 рублей
Срок — 3 дня
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется стилизовать одну из стандартных тем Webasyst (изменить цвета, вставить лого, и т.п.) для интернет-магазина настольных игр.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт14 лет назад
вебсайт для компании, занимающейся семинарами Интересующий стиль\прототип - http://arendazalovdlyauspehov.com/ Ширина дизайна под разрешение 1248 - сверху слева текстовый логотип из дополнения, справа - адрес, телефон, ссылка на твитер - ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт14 лет назад
Разработать качественный дизайн интернет магазина одежды, логотип и фирменный стиль имеются ( вышлю на почту).Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно шапку нарисовать как здесь caravanservices . com . au для этого сайта caravanshop . com . ua не совсем аналогично, а примерно. Картинку caravanshop . com . ua вместо той ...Завершен14 лет назад
Нужно создать дизайн для сайта - магазина контакных линз. На выходе - шаблон главной и неглавной страницы (с товаром). Общий стиль - простой. Дизайн, который устраивает, берем за ...Завершен14 лет назад
- $70
Есть доска объявлений: http://agrobazar.ru/vegetables/wholesale/potato/?b... В центральной ее части расположен блок с объявлениями. Его необходимо доработать. Основная проблема, по которой не нравится текущий дизайн, - много элементов на малом пространстве, т.е. ...Завершен13 лет назад
в приложение документы с описание требований, страниц дизайна нужно 2-4 главная (страница каталога), статичная страница, форма заказа.Закрыт14 лет назад
См прикрепление.Завершен14 лет назад
- $250
Задание. Необходимо угадать направление сайта из трех разных (стандарт, техно, японский) угадав с направлением дизайн нужно довести до логического завершения. Работы много, но бюджет хороший.Завершен14 лет назад