Джипег отрисовать в ПСД

Здравствуйте,вот этот дизайн необходимо отрисовать в псд,зайдите на внутреннюю например about.

http://www.templatemonster.com/flash-templates/34056.html

Отрисовываем внутреннюю и главную в псд для хтмл вертски.

Правки которые необходимо сделать:

1.Главная страница -уменьшаем фото в два раза

2.Делаем макет стандартное ширины в 1000 пикс, для резиновой вертски.

3.В меню делаем пять пунктов и уменьшаем кнопки все процентов на 30 (Разделы:О художнике,портфолио,услуги,контакты,и еще одну пустую кнопку любую)

4.Там где текстовая зона,чуть расширяем и удлиняем !

Необходимо все это сделать до завтра до утра !

На выходе псд,готовый для вертски !

Жду Ваших предложений