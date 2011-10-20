Джипег отрисовать в ПСД

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки279 просмотров

Здравствуйте,вот этот дизайн необходимо отрисовать в псд,зайдите на внутреннюю например about.

http://www.templatemonster.com/flash-templates/34056.html

Отрисовываем внутреннюю и главную в псд для хтмл вертски.

Правки которые необходимо сделать:

1.Главная страница -уменьшаем фото в два раза

2.Делаем макет стандартное ширины в 1000 пикс, для резиновой вертски.

3.В меню делаем пять пунктов и уменьшаем кнопки все процентов на 30 (Разделы:О художнике,портфолио,услуги,контакты,и еще одну пустую кнопку любую)

4.Там где текстовая зона,чуть расширяем и удлиняем !

Необходимо все это сделать до завтра до утра !

На выходе псд,готовый для вертски !

Жду Ваших предложений

HTML
14 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

Hawk
34 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$35
1 день
Отличный исполнитель ! Терпелив к правкам ! Дает правильные рекомендации как лучше сделать тот или иной блок по дизайну ! Приятен в общении !!!
Было очень приятно работать с Иваном. Очень прост и приятен в общении.Чёткое ТЗ и своевременная оплата, всё супер.

Заявки фрилансеров

Hawk
34 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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