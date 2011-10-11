Нарисовать и сверстать дизайн сайта по гостиницам

Необходимо нарисовать и сверстать дизайн для сайта-каталога гостиниц.

Дизайн предполагается простым с точки зрения визуализации: должна быть главная страница, где будет размещена основная информация и список самих гостиниц и вторая страница, где будет описание самой гостиницы.

Сайт можно сравнить с piter-hotels (.) ru

Необходим бюджетный вариант исполнения, но при этом валидный и более-менее кроссбраузерный код.

Более подробную информацию непосредственно с потенциальным исполнителем.

P.S. В заявке прошу указывать стоимость и сроки выполнения работы.