Требуется разработать дизайн интернет сервиса. В работу входит: - общий дизайн системы; - проработка около 15 страниц системы. Сложность колеблеться от очень простых (форма регистрации) до более сложных. - разработка "лицевого" ...
Нарисовать и сверстать дизайн сайта по гостиницам
Необходимо нарисовать и сверстать дизайн для сайта-каталога гостиниц.
Дизайн предполагается простым с точки зрения визуализации: должна быть главная страница, где будет размещена основная информация и список самих гостиниц и вторая страница, где будет описание самой гостиницы.
Сайт можно сравнить с piter-hotels (.) ru
Необходим бюджетный вариант исполнения, но при этом валидный и более-менее кроссбраузерный код.
Более подробную информацию непосредственно с потенциальным исполнителем.
P.S. В заявке прошу указывать стоимость и сроки выполнения работы.
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