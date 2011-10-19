Внесение изменений в дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок149 просмотров

Необходимо переработать дизайн сайта.

1.Отобразить внизу сайта (в подвале) кнопки социальных сетей (vkontakte, facebook, twitter).

2.В подвале сайта отобразить копирайт (copyright 2001-2011) и написать «Разработка автоматизированных систем управления».

3.В правой части сайта переименовать заголовок «НАШИ НАПРАВЛЕНИЯ» на «УСЛУГИ»

4.Ниже добавить заголовок «ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ» под заголовком отобразить динамичный (с прокруткой) блок с тремя последними готовыми решениями.

5.Под разделом «УСЛУГИ» и «ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ» отобразить ссылку «все услуги»/»все решения» с тематичной иконкой.

6.Создать страницу для раздела Услуги. На ней необходимо отобразить список услуг подобно тому, как отображаются новости news.yandex.ru/index.html (слева фото, справа заголовок и краткое описание). Ниже списка отобразить рекламный блок, подобный тому, который используется на главной странице сайта с лампочкой.

7.Создать пункт в главном меню «Готовые решения», который оформить аналогично разделу «Услуги» (фото, заголовок и описание)

•Также необходимо создать иконки для услуг, аналогично имеющимся иконкам: «Создание веб-сайтов», «Создание фирменного стиля».

Перечень иконок:

-Создание презентаций

-Синхронизация с 1C

-Поддержка веб-сайтов

-Разработка приложений для соц. сетей

-Консультационная поддержка

-Разработка приложений для Iphone, ipad и Android

8.В логотипе заменить «создание и продвижение веб-проектов» на «разработка автоматизированных систем управления.

9.Макет необходимо предоставить в PSD с учетом всех отдельных слоев и hover.

Android
14 лет назад
HBB2
32 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Lovegirlro
36 лет
15 лет в сервисе
Была
25 дней назад
14 лет назад
$60
2 дня
Хороший дизайнер! Тщательно вносит любые правки, быстро реагирует на пожелания. Как отдельный плюс-на связи практически весь день. Приятно было работать, обязательно буду обращаться еще!
Отличный заказчик! Все моментально и предельно ясно! Буду рада сотрудничать в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

Lovegirlro
36 лет
15 лет в сервисе
Была
25 дней назад
14 лет назад

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