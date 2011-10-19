Внесение изменений в дизайн сайта

Необходимо переработать дизайн сайта.

1.Отобразить внизу сайта (в подвале) кнопки социальных сетей (vkontakte, facebook, twitter).

2.В подвале сайта отобразить копирайт (copyright 2001-2011) и написать «Разработка автоматизированных систем управления».

3.В правой части сайта переименовать заголовок «НАШИ НАПРАВЛЕНИЯ» на «УСЛУГИ»

4.Ниже добавить заголовок «ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ» под заголовком отобразить динамичный (с прокруткой) блок с тремя последними готовыми решениями.

5.Под разделом «УСЛУГИ» и «ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ» отобразить ссылку «все услуги»/»все решения» с тематичной иконкой.

6.Создать страницу для раздела Услуги. На ней необходимо отобразить список услуг подобно тому, как отображаются новости news.yandex.ru/index.html (слева фото, справа заголовок и краткое описание). Ниже списка отобразить рекламный блок, подобный тому, который используется на главной странице сайта с лампочкой.

7.Создать пункт в главном меню «Готовые решения», который оформить аналогично разделу «Услуги» (фото, заголовок и описание)

•Также необходимо создать иконки для услуг, аналогично имеющимся иконкам: «Создание веб-сайтов», «Создание фирменного стиля».

Перечень иконок:

-Создание презентаций

-Синхронизация с 1C

-Поддержка веб-сайтов

-Разработка приложений для соц. сетей

-Консультационная поддержка

-Разработка приложений для Iphone, ipad и Android

8.В логотипе заменить «создание и продвижение веб-проектов» на «разработка автоматизированных систем управления.

9.Макет необходимо предоставить в PSD с учетом всех отдельных слоев и hover.