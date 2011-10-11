Редизайн сайта по художественной ковке

Требуется сделать дизайн главной и внутренней страницы. За основу берем сайт http://www.sddom.ru. В частности нужно будет сделать похожую картинку как на главной с домом, только идея такая, чтобы нарисовать там забор вокруг дома, балкон, решетки на окна, фонари во дворе, с оживлением как здесь, типа птички летают, фонарь загорается и т.д. Ваши идею приветствуются. Предложения и цены сразу указывайте.