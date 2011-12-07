Нужен дизайн сайта визитки в строгом, но современном стиле, ширина фиксированная - 960 px. Страниц две - главная (она же внутренняя) и контакты. План страницы есть, в шапке надо будет сделать коллаж из выданных ...
Дизайн сайта охранной организации
Требуется дизайн сайта охранной организации. ТЗ после выбора исполнителем. Оплата wmz. Бюджет 100$
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо нарисовать и сверстать дизайн для сайта-каталога гостиниц. Дизайн предполагается простым с точки зрения визуализации: должна быть главная страница, где будет размещена основная информация и список самих гостиниц и вторая страница, где будет описание ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо переработать дизайн сайта. 1.Отобразить внизу сайта (в подвале) кнопки социальных сетей (vkontakte, facebook, twitter). 2.В подвале сайта отобразить копирайт (copyright 2001-2011) и написать «Разработка автоматизированных систем управления». 3.В правой ...Завершен14 лет назад
- $50
Здравствуйте,вот этот дизайн необходимо отрисовать в псд,зайдите на внутреннюю например about. http://www.templatemonster.com/flash-templates/34056.html Отрисовываем внутреннюю и главную в псд для хтмл вертски. Правки которые необходимо сделать: 1.Главная страница -уменьшаем фото ...Завершен14 лет назад
- $2500
Требуется разработать дизайн интернет сервиса. В работу входит: - общий дизайн системы; - проработка около 15 страниц системы. Сложность колеблеться от очень простых (форма регистрации) до более сложных. - разработка "лицевого" ...Завершен14 лет назад
- $100
Внизу прикреплен макет, там выделена область, которую и нужно придумать и нарисовать. Компания специализируется на отделке стен, фасадов, заборов и прочего разного рода штукатуркой, мозаикой, материала под камень. В этих рамках и нужно сделать дизайн ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать кнопки для сайта. Два варианта как в приложеном файле. Размер тот же! Подобрать шрифт который на кнопке. На главную Новости Анонсы Фотогалерея ...Завершен14 лет назад
Требуется стилизовать одну из стандартных тем Webasyst (изменить цвета, вставить лого, и т.п.) для интернет-магазина настольных игр.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт14 лет назад
вебсайт для компании, занимающейся семинарами Интересующий стиль\прототип - http://arendazalovdlyauspehov.com/ Ширина дизайна под разрешение 1248 - сверху слева текстовый логотип из дополнения, справа - адрес, телефон, ссылка на твитер - ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт14 лет назад
Разработать качественный дизайн интернет магазина одежды, логотип и фирменный стиль имеются ( вышлю на почту).Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт14 лет назад