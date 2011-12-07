Дизайн сайта охранной организации

Внизу прикреплен макет, там выделена область, которую и нужно придумать и нарисовать. Компания специализируется на отделке стен, фасадов, заборов и прочего разного рода штукатуркой, мозаикой, материала под камень. В этих рамках и нужно сделать дизайн ...