Дизайн сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки353 просмотра

Нужен дизайн сайта.

Подробности в личку.

Стоимость до 100$

При качественном выполнении - постоянные еженедельные заказы.

Предоплаты при первом заказе не делаю.

Оплата через Вебмани.

Писать в личку. Отвечу всем.

Стоимость больше указанной просто не рассматривается.

Проект срочный, срок до 4 дней.

14 лет назад
vipwebs
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

AndriyPro
Андрей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
14 лет назад
$110
4 дня
Отличный исполнитель. Сразу понравилось портфолио - и не ошибся. Выполнено в оговоренные сроки, проявлен нестандартный креативный подход. Незначительные правки внесены молниеносно. Делает именно то что нужно заказчику. Имея огромный опыт с фрилансерами уверенно скажу - человек профессионал. С большим удовольствием буду продолжать работать с данным человеком. Рекомендую.
Спасибо за проект. Все отлично. Владимир отличный заказчик, работу принял сразу. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

AndriyPro
Андрей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
14 лет назад

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