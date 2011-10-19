Собственно нужен дизайн интернет-магазина, копия этого http://photogid.com.ua/ оставляйте отзывы здесь, нарисовать нужно за 2-3 дня
Требуется изменить дизайн сайта
Требуется человек с отзывами который умеет делать качественно дизайн
Выбранный исполнитель
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