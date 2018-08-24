Подробности в личном сообщении
- Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен исполнитель с портфолио который выполнит задачу подробнее в перепискеПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужно установить линукс на vps сервер VPS на ukraine.com.ua зарегистрированСистемное администрирование13 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно взять инфо с сайта и наполнить товаромНаполнение сайтов27 заявокЗакрыт4 года назад
Поиск не вилок, а тех товаров которые уже продались и нужно найти ссылку активную для покупкиНаполнение сайтов5 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть кол-во групп скажем 500. есть 100-200 аккаунтов. нужно вступить в группы скажем 1 аккаунт 3-5 групп. У нас есть текст который мы будем отправлять через html страничку которая будет подвязана к боту. Чтобы была ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
нужно установить линукс на vps серверСистемное администрирование16 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно зайти на 500 ссылок, скопировать инфо и сохранить в документеНаполнение сайтов41 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно настроить VPS серверСистемное администрирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется создать макрос для гугл таблиц, писать тем кто разбираетсяВеб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно написать шаблоны писем для клиентов на английском языке исходя из ТЗ. примеры писем есть на английском и будет задание ТЗ на русском языкеПереводы16 заявокЗакрыт5 лет назад
- $8
настроить сервер и подвязать домен к серверуВеб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $6
Пример файла прикрепил. Задача состоит в том что бы удалить дубликаты товаров по фотографиям, также удаляем товары с наличием водного знака на фото. Каждая строка это отдельный товар. Обработка 5000 позиций 150 грн. Даю задание сразу на неделю от ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется редактировать фото в фотошопе, менять фоны, переставлять местами и т.д.Обработка фотографий51 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно зайти на 500 ссылок, скопировать инфо и сохранить в документеНаполнение сайтов45 заявокЗакрыт5 лет назад
Даю список ссылок с сайта и нужно отсортировать по фото товар тот который подходит оставляем. тот который не подходит удаляемНаполнение сайтов23 заявкиЗакрыт6 лет назад
Ищу грамотного копирайтера для написания описание товара по ключевым словам которые я предоставлю На каждый товар до 3000 символовПродающие тексты10 заявокЗакрыт6 лет назад
требуется привлечение трафика через социальную сеть PINTEREST на странички Ebay и Amazon.Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно скопировать интернет магазина (предоставлю), добавить 8 новых фото и подвязать домен и разместить на сервереИнтернет-магазины15 заявокЗакрыт6 лет назад
требуется привлечение трафика через рекламную компанию и не только из инстаграмм на американские площадкиСоциальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт6 лет назад