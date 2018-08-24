BMaxim

Максим BMaxim

 
42 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
az73
50 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$35
10 баллов
5 лет назад
Нужно настроить VPS сервер
Оплачено вовремя. Все хорошо, рекомендую.
Алексей быстро справился с заданием. Если вам нужно быстро, качественно и без лишних движений настроить сервер - обращайтесь к Алексею, он вас не подведет.
Ответный отзыв
denis1486
Денис 
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Нужно создать макрос для гугл таблиц
Максим предоставил четкое и понятное ТЗ по заданию. Было приятно работать.
Денис быстро справился с заданием. Показал как установить макрос и как работать. Если вы хотите быстро, качественно и без головняка получить результат обращайтесь к Денису. Рекомендую
Ответный отзыв
shilkinda
Дмитрий 
35 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 отзывов(-1)
$8
10 баллов
5 лет назад
Настроить сервер
Отличный заказчик, четко поставленное задание, своевременная оплата, рекомендую!
Дмитрий очень быстро все сделал, постоянно был на связи. Доволен сотрудничеством. Буду рекомендовать
Ответный отзыв
AlexGah
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Нужен специалист хорошо разбирающийся в WordPress
Все прошло отлично! Внятный заказчик с понятным заданием) Рекомендую!
Алексей очень быстро и активно реагировал на все мои хотелки) Рекомендую как хорошего специалиста по WordPress
Ответный отзыв
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$200
10 баллов
6 лет назад
Требуется создать скрипт
Отличный заказчик. Никаких проблем, четкое ТЗ, оплата своевременно! Рекомендую!
Рекомендую Евгения как профессионала своего дела. Очень быстро, качественно объясняет и помогает разобраться в деталях. Всегда на связи. Работаю второй раз с ним и все на высоте. буду обращаться еще. Спасибо
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