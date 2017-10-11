Нужно создать презентацию

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Завершен5 заявок202 просмотра

Ищу фрилансера у которого есть опыт и портфолио в создании презентаций. Нужно сделать хорошую презентацию из имеющихся данных

8 лет назад
BMaxim
Максим 
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

mikenovo
Михаил 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$100
2 дня
Понравилось поработать с Михаилом. Очень качественно и быстро все сделал. Приятно работать с профессионалами своего дела. Рекомендую и буду обращаться еще. Спасибо
Благодарю за приятную беседу и сотрудничество) Рекомендую, и буду рад в дальнейшем работать)

Заявки фрилансеров

mikenovo
Михаил 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
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