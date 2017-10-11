Нужно 23 слайда, которые можно будет перелистывать и запускать отдельные анимированные события на них. ТЗ: https://docs.google.com/presentation/d/1d82PfWPBSMZAsHH49VeLC3lBVjySDAZTAXFulf3Lftc/edit?usp=sharing
Нужно создать презентацию
Ищу фрилансера у которого есть опыт и портфолио в создании презентаций. Нужно сделать хорошую презентацию из имеющихся данных
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