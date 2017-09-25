Проморолик для сайта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт5 заявок270 просмотров

Добрый день!Нужно сделать качественный проморолик наподобие этого https://staff-online.ru/promo-masha/id716 продолжительность 2-3 минуты. Желательно с озвучкой. По цене можем договориться. Все детали после утверждения исполнителя.

8 лет назад
medniy
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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