Нужно 23 слайда, которые можно будет перелистывать и запускать отдельные анимированные события на них. ТЗ: https://docs.google.com/presentation/d/1d82PfWPBSMZAsHH49VeLC3lBVjySDAZTAXFulf3Lftc/edit?usp=sharing
Проморолик для сайта
Добрый день!Нужно сделать качественный проморолик наподобие этого https://staff-online.ru/promo-masha/id716 продолжительность 2-3 минуты. Желательно с озвучкой. По цене можем договориться. Все детали после утверждения исполнителя.
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