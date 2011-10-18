Создать группу на ВКонтакте

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок263 просмотра

Создать группу в социальной сети Вконтакте.

Вся информация в личке.

Можете в дополнение предлагать также продвижение, разумеется за отдельную плату.

14 лет назад
antonKramchuk
Антон 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Sh1mm15x
Андрей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$50
1 день
Толковый парень! Работает быстро и качественно! Всем советую!
Превосходный заказчик. задачу описал четко и понятно.

Заявки фрилансеров

Sh1mm15x
Андрей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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