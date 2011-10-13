Перерисовать шапку сайта

Нужно или изменить адрес сайта(в том же стиле написать адрес другого), или нарисовать другую шапку в этом же стиле.

Пишите сразу цены, и ссылку на работы, выполненные в этом же стиле.

Файл прикрепил. Только в таком формате, в psd нет.