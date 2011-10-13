Перерисовать шапку сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок174 просмотра

Нужно или изменить адрес сайта(в том же стиле написать адрес другого), или нарисовать другую шапку в этом же стиле.

Пишите сразу цены, и ссылку на работы, выполненные в этом же стиле.

Файл прикрепил. Только в таком формате, в psd нет.

14 лет назад
KirillDes
Кирилл 
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

uglevich
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$25
1 день
Отличный дизайнер!!! Быстро и очень качественно отрисовал шапку по всем моим требованиям, 1 в 1 как я хотел! Буду работать с ним постоянно! Всем рекомендую! Отличное соотношение качество / цена.
Кирилл – отличнейший заказчик. Очень приятно было поработать. Четко поставленная задача, оплата своевременная. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую как грамотного, четкого, честного и доброжелательного работодателя!

Заявки фрилансеров

uglevich
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад

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