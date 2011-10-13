Собственно нужен дизайн интернет-магазина, копия этого http://photogid.com.ua/ оставляйте отзывы здесь, нарисовать нужно за 2-3 дня
Перерисовать шапку сайта
Нужно или изменить адрес сайта(в том же стиле написать адрес другого), или нарисовать другую шапку в этом же стиле.
Пишите сразу цены, и ссылку на работы, выполненные в этом же стиле.
Файл прикрепил. Только в таком формате, в psd нет.
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