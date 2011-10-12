Дизайн и вёрстка для PrestaShop

Сайт направлен на тематику продажи электронных сигарет.

В итоге должны иметь готовый шаблон для PrestaShop. Дизайн должен быть таким чтобы люди зашли и поняли зачем и что им тут нужно. Пример сайт Pons

Адрес сайта - http://baltorg.ru

Могут использоваться уже готовые PSD ,я не против , важен результат.