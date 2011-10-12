Дизайн и вёрстка для PrestaShop

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки159 просмотров

Сайт направлен на тематику продажи электронных сигарет.

В итоге должны иметь готовый шаблон для PrestaShop. Дизайн должен быть таким чтобы люди зашли и поняли зачем и что им тут нужно. Пример сайт Pons

Адрес сайта - http://baltorg.ru

Могут использоваться уже готовые PSD ,я не против , важен результат.

PrestaShop
14 лет назад
VitSmolins
Виталий 
34 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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