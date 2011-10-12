Собственно нужен дизайн интернет-магазина, копия этого http://photogid.com.ua/ оставляйте отзывы здесь, нарисовать нужно за 2-3 дня
Дизайн и вёрстка для PrestaShop
Сайт направлен на тематику продажи электронных сигарет.
В итоге должны иметь готовый шаблон для PrestaShop. Дизайн должен быть таким чтобы люди зашли и поняли зачем и что им тут нужно. Пример сайт Pons
Адрес сайта - http://baltorg.ru
Могут использоваться уже готовые PSD ,я не против , важен результат.
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