Работа небольшая для начала. Есть скачанный шаблон флеш сайта. типа как здесь: http://www.templatemonster.com/category/alternative-power/ надо доработать шаблон так, чтобы у посетителя сайта появился выбор языка - русский и английский. Наполнение ...
Шаблон под SLAED CMS
Необходимо выполнить шаблон под SLAED CMS 2.2 Lite
Сайт www.moslem.ru
Сайт духовного управления мусульман Пермского края.
Задачи сделать красивый и современный шаблон. Основной цвет – зеленый, шаблон должен быть не пестрым и визуально подчеркивать задачи и направление сайта.
Структура сайта остается прежней.
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