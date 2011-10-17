Добрый день! Требуется срочно сделать красивый дизайн для сайта. Тема дизайна: архитектурные конструкции. Макет надо показать уже до вечера, после будет еще день-два на доработку. Надо будет сделать дизайн только одной ...
Дизайн и верстка под Друпал
Необходимо создать дизайн сайта на тему "Материнский капитал"
Сайт в светлых тонах.
Необходимо сделать две страницы: Главная и внутренняя с уменьшенной (переработанной) шапкой
Если это еще и все сверстать под Друпал - было бы отлично!
Ищу бюджетное решение этого вопроса.
Skуре: pro100C4ACTbE
IСQ: З2З-1О-24
Выбранный исполнитель
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