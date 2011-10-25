Дизайн контента некоторых страниц сайта

Нужно придать дизайн контенту, картинки вставить, значки галочки и т.д. что будет необходимо для нормальной картины и восприятия информации.

Нужно сделать так что бы информация вызывала максимальное доверие у потенциальных покупателей. В целом все на ваше усмотрение.

Вот все разделы для данного сайта, контент которых нужно оформить:

http://med-serdce.ru/page/dostavka.html

http://med-serdce.ru/page/skidka.html

http://med-serdce.ru/page/garantiya.html

http://med-serdce.ru/page/about.html

http://med-serdce.ru/page/contacts.html

Примерные объемы работ: добавить пару тройку иконок, или фото, на какие-то разделы и одной хватит, придумать общее оформление для некоторых шрифтов (при надобности).

Если в итоге работа будет сделана хорошо, дам еще пару сайтов.

И еще, полный редизайн не требуется, по поводу дизайна сайта плеваться кислотой не надо, доказывать что-то и тратить ваше и мое время.

Грубо говоря нужно оформить текст, вставить в него картинки, и все!

Рассматриваться будут только дельные предложения и по существу.