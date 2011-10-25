Требуется сделать логотип и шапку для сайта http://estet-dent.ru/ , новая клиника, специализирующаяся на имплантации зубов. В шапке должны присутствовать: 1. логотип (графическое изображение импланта) 2. название клиники (Имплант-Сити) ...
Дизайн контента некоторых страниц сайта
Нужно придать дизайн контенту, картинки вставить, значки галочки и т.д. что будет необходимо для нормальной картины и восприятия информации.
Нужно сделать так что бы информация вызывала максимальное доверие у потенциальных покупателей. В целом все на ваше усмотрение.
Вот все разделы для данного сайта, контент которых нужно оформить:
http://med-serdce.ru/page/dostavka.html
http://med-serdce.ru/page/skidka.html
http://med-serdce.ru/page/garantiya.html
http://med-serdce.ru/page/about.html
http://med-serdce.ru/page/contacts.html
Примерные объемы работ: добавить пару тройку иконок, или фото, на какие-то разделы и одной хватит, придумать общее оформление для некоторых шрифтов (при надобности).
Если в итоге работа будет сделана хорошо, дам еще пару сайтов.
И еще, полный редизайн не требуется, по поводу дизайна сайта плеваться кислотой не надо, доказывать что-то и тратить ваше и мое время.
Грубо говоря нужно оформить текст, вставить в него картинки, и все!
Рассматриваться будут только дельные предложения и по существу.
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