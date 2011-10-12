2 однотипных макета главных стр.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок286 просмотров

ТЗ в аттаче

заявки без портфолио не рассматриваются

просьба в аську и личку не обращаться - напишу сам заинтересовавшим меня исполнителям

максимальная цена $60 за 1 макет или 100 за оба

оплата по факту

14 лет назад
m2
53 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Maksak
Максим 
32 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$90
5 дней
Не исполнитель, а сплошное недоразумение. Такое впечатление, что человек в свои 19 лет абсолютно не отдает себе отчета, что его работа связана с обслуживанием бизнес-процессов, и от выполнения его обязательств у заказчиков зависит прибыль. Конкретно: по предварительному согласованию был выбран в тендере 13.10 со сроком завершения к 18.10, но даже форэскиз на 20.10 не был прислан, только 19.10 прислал извинения что "совсем времени не было" и обещание прислать форэскиз в этот же день. Опять ничего не прислал и опять те же оправдания. Детский сад. Спрашивается - зачем было браться за заказ? UPD к комментарию исполнителя: я оказывается еще и преувеличиваю был прислан схематичный фрагмент, абсолютно без графики, не имеющий ничего общего с ТЗ кроме цветового решения здоровье юноше дорого настолько, что он даже не нашел в себе сил известить меня, что не может заняться заказом и сдать его вовремя в итоге я потерял почти неделю времени и понес убытки и-за простоя проекта смежных исполнителей

Заявки фрилансеров

Maksak
Максим 
32 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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