2 однотипных макета главных стр.

Не исполнитель, а сплошное недоразумение. Такое впечатление, что человек в свои 19 лет абсолютно не отдает себе отчета, что его работа связана с обслуживанием бизнес-процессов, и от выполнения его обязательств у заказчиков зависит прибыль. Конкретно: по предварительному согласованию был выбран в тендере 13.10 со сроком завершения к 18.10, но даже форэскиз на 20.10 не был прислан, только 19.10 прислал извинения что "совсем времени не было" и обещание прислать форэскиз в этот же день. Опять ничего не прислал и опять те же оправдания. Детский сад. Спрашивается - зачем было браться за заказ? UPD к комментарию исполнителя: я оказывается еще и преувеличиваю был прислан схематичный фрагмент, абсолютно без графики, не имеющий ничего общего с ТЗ кроме цветового решения здоровье юноше дорого настолько, что он даже не нашел в себе сил известить меня, что не может заняться заказом и сдать его вовремя в итоге я потерял почти неделю времени и понес убытки и-за простоя проекта смежных исполнителей