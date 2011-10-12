новостной сайт по биатлону аllbiаthlоn*com необходимо доработать существующий макет сайта (картинка во вложении, есть послойный вариант), чтобы смотрелось привлекательно для пользователей и современно. Поскольку сайт информационный, он не должен быть перегружен графикой, ...
Дизайн сайта
Дизайн сайта визитки
Тематика: Оборудование для мойки мусоропровода
Отдельно поощряется сдача работы в сроки.
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Заявки фрилансеров
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