Дизайн сайта гостиницы. Приватно для seele085

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки177 просмотров

Нужно разработать дизайн сайта для гостиницы.

Нужен дизайн главной страницы и типовой для внутренних.

Ниже предлагается несколько примеров сайтов, на которые надо ориентироваться.

Вот примеры сайтов которые понравились\не понравились заказчику:

http://gardarika-karelia.ru/ - оч понравился, хочет также в список услуг добавить лечение, экскурсии, лагерь Ласточка и т.д.

www.hotelparizh.ru

http://www.velesclub.ru

тоже нравятся

http://www.hotel-gem.ru/

http://www.hotel-aquamarin.ru/

http://www.adler-flamingo.ru/

http://www.rostovhotel.ru/

http://www.zapadhotel.ru/

http://vertolhotel.ru/

эти не нравятся

http://www.nairi-sochi.ru/

http://www.don-plaza.ru/

эти типа + -, так себе

14 лет назад
alefbox
40 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

seele085
39 лет
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$100
10 дней
Все сделано качественно и в срок
Отличный заказчик :) Хорошее ТЗ, конструктивные замечания, быстрая оплата без проволочек. Всем рекомендую! Буду рада дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

seele085
39 лет
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад

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