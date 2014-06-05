Дизайн сайта гостиницы. Приватно для seele085

Нужно разработать дизайн сайта для гостиницы.

Нужен дизайн главной страницы и типовой для внутренних.

Ниже предлагается несколько примеров сайтов, на которые надо ориентироваться.

Вот примеры сайтов которые понравились\не понравились заказчику:

http://gardarika-karelia.ru/ - оч понравился, хочет также в список услуг добавить лечение, экскурсии, лагерь Ласточка и т.д.

www.hotelparizh.ru

http://www.velesclub.ru

тоже нравятся

http://www.hotel-gem.ru/

http://www.hotel-aquamarin.ru/

http://www.adler-flamingo.ru/

http://www.rostovhotel.ru/

http://www.zapadhotel.ru/

http://vertolhotel.ru/

эти не нравятся

http://www.nairi-sochi.ru/

http://www.don-plaza.ru/

эти типа + -, так себе