Приватный проект для Королева Елена

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки119 просмотров

Дизайн сайта по теме "Меха и шубы"

14 лет назад
sharmelles
Екатерина 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

action-studio
Елена 
41 год
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$150
3 дня
Всё на высоте. Отличная работа.
Все отлично! С удовольствием работаю с Екатериной!

Заявки фрилансеров

action-studio
Елена 
41 год
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта гостиницы. Приватно для seele085

    $100

    Нужно разработать дизайн сайта для гостиницы. Нужен дизайн главной страницы и типовой для внутренних. Ниже предлагается несколько примеров сайтов, на которые надо ориентироваться. Вот примеры сайтов которые понравились\не понравились заказчику: ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн для сайта.

    $161

    нужно разработать дизайн для сайта. В белых тонах, как для информационного проекта. Шрифт должен быть черным, хорошо читабельным. Логотип имеется.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Новая шапка для сайта

    $40

    Хочется немного больше красок, нежели сейчас есть. Кнопочки навигации + кнопки разделов. Вобщем оригинальность приветствуется, но лучше что-то симпатичное и информативное. Можно для наглядности погуглить аналогичные сайты.

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Редизайн корпоративного сайта

    Здравствуйте! Ищем талантливого веб-дизайнера для того, чтобы произвести редизайн корпоративного сайта (только дизайн) в соответствии с ТЗ. На выходе веб-дизайнер должен предоставить макеты + исходники страниц сайта в соответствии ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется дизайн для игры

    Здравствуйте! Требуется дизайнер для создания интерфейса карточной игры на флеш. Обязателен опыт в данной сфере, примеры работ. Детали при личной переписке с исполнителем.

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Шапка для форума

    Здравствуйте. Нужно сделать шапку для форума yamama-nk.ru (на движке IPB3). В шапке должно присутствовать место для баннера 468х60. Указание стоимости работы и предпочтительный способ оплаты обязательны.

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Качественный и простой дизайн

    $250

    Приветствую! нам нужно сделать дизайн похожий на http://sgpartners.com/index.html по структуре и стилю, но несколько более что-ли яркий и эмоциональный по графике и цветовым решениям. ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад