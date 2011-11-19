Приватный проект для Королева Елена

Нужно разработать дизайн сайта для гостиницы. Нужен дизайн главной страницы и типовой для внутренних. Ниже предлагается несколько примеров сайтов, на которые надо ориентироваться. Вот примеры сайтов которые понравились\не понравились заказчику: ...