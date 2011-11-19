Нужно разработать дизайн сайта для гостиницы. Нужен дизайн главной страницы и типовой для внутренних. Ниже предлагается несколько примеров сайтов, на которые надо ориентироваться. Вот примеры сайтов которые понравились\не понравились заказчику: ...
Приватный проект для Королева Елена
Дизайн сайта по теме "Меха и шубы"
Выбранный исполнитель
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