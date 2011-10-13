Создание интерактивной карты

1. Карта выполнена в сером цвете, при наведение, регионы приобретают свой цвет согласно карте России http://www.stokart.ru/index/russia/

2. На карте отметить города ( во вложении ) путем мигания и иконками самолета, парохода и машинкой, паровоза. http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=11858&pr_code=z7FmAbLIqgoQpDcdklVXk8QZ8Kb403

3. При наведении на город всплывают адреса представителей, при нажатии открывается карта города с отмеченными адресами, реализовать возвращение к карте.

При нажатии на Москву открывается карта Москвы и Московской области, необходимо выделить центральный офис