Создание интерактивной карты

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок154 просмотра

1. Карта выполнена в сером цвете, при наведение, регионы приобретают свой цвет согласно карте России http://www.stokart.ru/index/russia/

2. На карте отметить города ( во вложении ) путем мигания и иконками самолета, парохода и машинкой, паровоза. http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=11858&pr_code=z7FmAbLIqgoQpDcdklVXk8QZ8Kb403

3. При наведении на город всплывают адреса представителей, при нажатии открывается карта города с отмеченными адресами, реализовать возвращение к карте.

При нажатии на Москву открывается карта Москвы и Московской области, необходимо выделить центральный офис

14 лет назад
katerina_metko
Екатерина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Haruka25
Людмила 
42 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$50
3 дня

Заявки фрилансеров

Haruka25
Людмила 
42 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад

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