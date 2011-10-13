Нужно разработать точнее сделать редизайн существующему логотипу интернет провайдера. Необходимо разработать дизайн сайта разделы сайта: Главная, Новости, Тарифы, Карта покрытия, О компании, Контакты Подробный бриф отправлю выбранному исполнителю. ...
Дизайн для сайта оплаты услуг
Здравствуйте,
Ищу дизайнера, со свободным временем для создания сногсшибательного, запоминающегося, удобного (качественное юзабилити) и яркого дизайна для сайта оплаты услуг и пополнения счетов (мобильные, интернет, телевидение, жкх, гибдд, покупка карт предоплаты, авиа и ЖД билеты).
Дизайн будет делаться в несколько интеграция, с расширением функционала (количества оплачиваемых услуг).
Цена зависит от "яркости" и привлекательности портфолио откликнувшегося, навыков по оптимизации, удобству и юзабилити, и будет выбрана в пределах 10000-30000 рублей.
Будущий сайт cashelec.ru
прототипы форм дизайна http://ec2-75-101-232-84.compute-1.amazonaws.com/
Файлы с прототипа прикреплены.
Работа будет осуществляться совместно с программистом и куратором проекта.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт14 лет назад
Добрый день! Есть готовый шаблон дизайна - http://test.svetsky.com/ Необходимо доработать дизайн. Суть доработки сводится к следующему. Есть около 10-15 фотографий, которые необходимо как-то интегрировать в дизайн. Представления о том как это сделать пока ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть дизайн главной страницы, требуется на его основе сделать дизайн для пятерки внутренних страниц интернет-магазина, таких как каталог, корзина и т.п. Для этих страниц имеются прототипы со всеми элементами. ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Суть задачи. Над изображением сделать надпись: "Почему Вам понравится работать с нами!" Подправить цвета (сделать аналогичными цветам сайта). Добавить ступеням сглаженности (кажется что они вырезаны) Доработать надпись в третьем ...Закрыт14 лет назад
1. Карта выполнена в сером цвете, при наведение, регионы приобретают свой цвет согласно карте России http://www.stokart.ru/index/russia/ 2. На карте отметить города ( во вложении ) путем мигания и иконками самолета, парохода и машинкой, паровоза. http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=11858&pr_code=z7FmAbLIqgoQpDcdklVXk8QZ8Kb403 ...Закрыт14 лет назад
- $100
Нужно разработать дизайн сайта для гостиницы. Нужен дизайн главной страницы и типовой для внутренних. Ниже предлагается несколько примеров сайтов, на которые надо ориентироваться. Вот примеры сайтов которые понравились\не понравились заказчику: ...Завершен14 лет назад
Дизайн сайта по теме "Меха и шубы"Завершен14 лет назад
- $161
нужно разработать дизайн для сайта. В белых тонах, как для информационного проекта. Шрифт должен быть черным, хорошо читабельным. Логотип имеется.Завершен14 лет назад
- $40
Хочется немного больше красок, нежели сейчас есть. Кнопочки навигации + кнопки разделов. Вобщем оригинальность приветствуется, но лучше что-то симпатичное и информативное. Можно для наглядности погуглить аналогичные сайты.Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Здравствуйте! Ищем талантливого веб-дизайнера для того, чтобы произвести редизайн корпоративного сайта (только дизайн) в соответствии с ТЗ. На выходе веб-дизайнер должен предоставить макеты + исходники страниц сайта в соответствии ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт14 лет назад