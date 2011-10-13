Дизайн для сайта оплаты услуг

Здравствуйте,

Ищу дизайнера, со свободным временем для создания сногсшибательного, запоминающегося, удобного (качественное юзабилити) и яркого дизайна для сайта оплаты услуг и пополнения счетов (мобильные, интернет, телевидение, жкх, гибдд, покупка карт предоплаты, авиа и ЖД билеты).

Дизайн будет делаться в несколько интеграция, с расширением функционала (количества оплачиваемых услуг).

Цена зависит от "яркости" и привлекательности портфолио откликнувшегося, навыков по оптимизации, удобству и юзабилити, и будет выбрана в пределах 10000-30000 рублей.

Будущий сайт cashelec.ru

прототипы форм дизайна http://ec2-75-101-232-84.compute-1.amazonaws.com/

Файлы с прототипа прикреплены.

Работа будет осуществляться совместно с программистом и куратором проекта.