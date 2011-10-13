Доработать дизайн на Joomle

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки134 просмотра

Добрый день!

Есть готовый шаблон дизайна - http://test.svetsky.com/

Необходимо доработать дизайн. Суть доработки сводится к следующему. Есть около 10-15 фотографий, которые необходимо как-то интегрировать в дизайн. Представления о том как это сделать пока нет.

14 лет назад
antpospelov
Антон 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн внутренних

    Есть дизайн главной страницы, требуется на его основе сделать дизайн для пятерки внутренних страниц интернет-магазина, таких как каталог, корзина и т.п. Для этих страниц имеются прототипы со всеми элементами. ...

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать флеш на главную страницу сайта

    $50

    Суть задачи. Над изображением сделать надпись: "Почему Вам понравится работать с нами!" Подправить цвета (сделать аналогичными цветам сайта). Добавить ступеням сглаженности (кажется что они вырезаны) Доработать надпись в третьем ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание интерактивной карты

    1. Карта выполнена в сером цвете, при наведение, регионы приобретают свой цвет согласно карте России http://www.stokart.ru/index/russia/ 2. На карте отметить города ( во вложении ) путем мигания и иконками самолета, парохода и машинкой, паровоза. http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=11858&amp;pr_code=z7FmAbLIqgoQpDcdklVXk8QZ8Kb403 ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта гостиницы. Приватно для seele085

    $100

    Нужно разработать дизайн сайта для гостиницы. Нужен дизайн главной страницы и типовой для внутренних. Ниже предлагается несколько примеров сайтов, на которые надо ориентироваться. Вот примеры сайтов которые понравились\не понравились заказчику: ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн для сайта.

    $161

    нужно разработать дизайн для сайта. В белых тонах, как для информационного проекта. Шрифт должен быть черным, хорошо читабельным. Логотип имеется.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Новая шапка для сайта

    $40

    Хочется немного больше красок, нежели сейчас есть. Кнопочки навигации + кнопки разделов. Вобщем оригинальность приветствуется, но лучше что-то симпатичное и информативное. Можно для наглядности погуглить аналогичные сайты.

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Редизайн корпоративного сайта

    Здравствуйте! Ищем талантливого веб-дизайнера для того, чтобы произвести редизайн корпоративного сайта (только дизайн) в соответствии с ТЗ. На выходе веб-дизайнер должен предоставить макеты + исходники страниц сайта в соответствии ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется дизайн для игры

    Здравствуйте! Требуется дизайнер для создания интерфейса карточной игры на флеш. Обязателен опыт в данной сфере, примеры работ. Детали при личной переписке с исполнителем.

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад