Есть дизайн главной страницы, требуется на его основе сделать дизайн для пятерки внутренних страниц интернет-магазина, таких как каталог, корзина и т.п. Для этих страниц имеются прототипы со всеми элементами. ...
Доработать дизайн на Joomle
Добрый день!
Есть готовый шаблон дизайна - http://test.svetsky.com/
Необходимо доработать дизайн. Суть доработки сводится к следующему. Есть около 10-15 фотографий, которые необходимо как-то интегрировать в дизайн. Представления о том как это сделать пока нет.
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