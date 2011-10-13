Требуется разработать дизайн сайта для турфирмы. ТЗ после выбора исполнителем. Оплата wmz. Бюджет на дизайн всего сайта - 100$
Сайт по обучению печати
Добрый вечер .
Требуется создать дизайн и программную часть сайта онлайновый клавиатурный тренажёр .
Суть такова сделать сайт что б пользователь заходя на сайт смог научится быстрой печати онлайн .
Как пример возьмем программы типа сола , стамина но только онлайн + дальнейшее добавление функций на сайт .
От Вас Цена
1. За дизайн
2. За программную часть
Заявки фрилансеров
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