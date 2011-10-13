Сайт по обучению печати

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок163 просмотра

Добрый вечер .

Требуется создать дизайн и программную часть сайта онлайновый клавиатурный тренажёр .

Суть такова сделать сайт что б пользователь заходя на сайт смог научится быстрой печати онлайн .

Как пример возьмем программы типа сола , стамина но только онлайн + дальнейшее добавление функций на сайт .

От Вас Цена

1. За дизайн

2. За программную часть

14 лет назад
jakote
Сергей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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