Сделать портал

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки297 просмотров

По тз необходимо сделать на базе вордпресса и phpbb универсальную цмс для создания собственных проектов. Разные варианты верстки, расположения блоков и т.п.

WordPress
14 лет назад
Accountant_rus
Солдаткин 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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